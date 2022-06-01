Про це повідомляє BBC Sport.

"Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України. Мотивація неймовірна. Потрібно відкласти результат і зосередитися на грі. Нам потрібно грати для вболівальників, для всієї України, для тих, хто вдома, для тих, хто захищає країну, для тих, хто залишив країну", - сказав Шевченко.

Він додав, що вірить у перемогу збірної України над Шотландією та Уельсом.

"Я знаю, що стадіон буде переповнений, а шотландські вболівальники, а також ті, хто буде дивитися гру по всьому світу – українці чи ні – будуть вболівати. Я вірю, що ми можемо перемогти, а потім виграти й в Уельсу, щоб вийти на чемпіонат світу. Гравці знають, що їм потрібно робити. Вони досвідчені й прекрасно все розуміють", – переконаний Шевченко.

Гра Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго та розпочнеться о 21:45.

Матч можна буде переглянути на телеканалах "Футбол 1", "Індиго TV", а також на платформі oll.tv.

Переможець 5 червня у Кардіффі посперечається з путівку на ЧС-2022 зі збірною Уельсу.

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