Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спецоперацій гелікоптер Мі-2АМ-1. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною", - йдеться в повідомленні.

Гелікоптер може перевозити двох важкопоранених пацієнтів і трьох медиків або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км зі швидкості до 200 км/год.

"Дякуємо усім, хто допомагає ЗСУ, долучитися ви можете, задонативши через застосунок "Дія" або на сайті", - додають в пресслужбі.

На зібрані через платформу UNITED24 кошти Україна придбала перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн.

Міністерство охорони здоров'я України на зібрані через UNITED24 кошти придбало 24 операційні столи для загальної хірургії. Операційні столи закупили для медзакладів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Рівненської, Харківської областей, а також військових госпіталів.

До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.

Через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн на дрони для Збройних сил України.

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