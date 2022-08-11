На зібрані через UNITED24 кошти МОЗ придбало 24 операційні столи для загальної хірургії
Міністерство охорони здоров'я України на зібрані через UNITED24 кошти придбало 24 операційні столи для загальної хірургії. Операційні столи закупили для медзакладів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Рівненської, Харківської областей, а також військових госпіталів
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.
Як йдеться у повідомленні, державне підприємство "Медичні закупівлі України" придбало 24 операційні столи для загальної хірургії. Закупівля була здійснена за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24.
Операційні столи закупили для медзакладів Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Одеської, Рівненської, Харківської областей, а також військових госпіталів.
"Нині медична інфраструктура зазнає щоденних втрат через військову агресію Росії. Разом із тим зросло навантаження на лікарні, які залишилися цілими і можуть надавати медичну допомогу постраждалим. Тож додаткові, а тим паче сучасні, операційні столи – дуже важливі для медичної спроможності медзакладів... Придбані столи мають високу функціональність й сприятимуть проведенню якісних та безпечних для пацієнта втручань і, як наслідок, – збереженню здоров’я і життя пацієнтів", - пише Мінохорони здоров'я.
- До платформи UNITED24 долучилися люди зі 110 країн світу, а загальна сума благодійних внесків перетнула позначку 6 млрд грн.
- На зібрані через платформу UNITED24 кошти Україна придбала перший гелікоптер, його вартість складає 23,4 млн грн.
- В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України хірурги дістали осколок снаряда із серця військовослужбовця. При цьому серце продовжувало битися під час оперативного втручання.
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