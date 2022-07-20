У Києві хірурги дістали осколок снаряда з серця воїна, яке продовжувало битися під час операції
В Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України хірурги дістали осколок снаряда із серця військовослужбовця. При цьому серце продовжувало битися під час оперативного втручання
Про це повідомили на facebook-сторінці Іституту серця МОЗ України.
Медики зазначають, що це була надскладна операція, яку виконав український лікар-кардіохірург Борис Тодуров.
"Його (пораненого, - ред.) доставили бортом до Києва з лінії фронту. Ще один доказ тих злочинів й геноциду, які здійснює Російська Федерація в Україні. Таких людей сьогодні дуже багато: поранених, яких обстріляли "градами", "торнадо" й іншими системами масового вбивства”, – розказав Борис Тодуров.
Відео можна переглянути за цим посиланням.
- 18 липня львівський хірург врятував 37-річну пацієнтку з мінними осколками у животі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе