У Києві хірурги дістали осколок снаряда з серця воїна, яке продовжувало битися під час операції

Про це повідомили на facebook-сторінці Іституту серця МОЗ України.

Медики зазначають, що це була надскладна операція, яку виконав український лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

"Його (пораненого, - ред.) доставили бортом до Києва з лінії фронту. Ще один доказ тих злочинів й геноциду, які здійснює Російська Федерація в Україні. Таких людей сьогодні дуже багато: поранених, яких обстріляли "градами", "торнадо" й іншими системами масового вбивства”, – розказав Борис Тодуров.

Відео можна переглянути за цим посиланням.

18 липня львівський хірург врятував 37-річну пацієнтку з мінними осколками у животі.

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