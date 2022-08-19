Spotify до Дня Незалежності створив плейлист UNITED24: Music For Ukraine і виклав відеозаклик Зеленського поширювати українську музику

Про це повідомила пресслужба Spotify.

Повідомляють, що список відтворення містить музику українських виконавців, а також виконавців з усього світу, які підтримують Україну. Навіть після Дня Незалежності плейлист буде оновлюватися. Також компанія додала посилання на платформу UNITED24 для збору грошей. Список пісень доступний за посиланням.

"Шукаєте способи висловити свою підтримку, окрім символічної та значущої пожертви в розмірі 24 доларів? Виконавці також мають можливість змінювати зображення у своїх профілях Spotify, щоб підтримати Україну", - додають у повідомленні.

Також платформа опублікувала спеціальне звернення президента Володимира Зеленського, де він закликає меломанів слухати українські пісні, поширювати їх та допомагати Україні.

25 березня Spotify завив, що припиняє свою діяльність у Росії.

18 квітня застосунок офіційно перестав бути доступним в App Store і Google Play для російських користувачів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb