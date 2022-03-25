Spotify припиняє свою діяльність у Росії, - Федоров
Платформа, що дозволяє легально прослуховувати музичні композиції Spotify перестане працювати у РФ
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
"Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку", - написав Федоров.
- Нагадаємо, мережа готелей Hyatt йде з Росії через вторгнення в Україну.
- Суд у РФ заборонив роботу Instagram і Facebook за "екстремізм".
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