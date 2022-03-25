Spotify припиняє свою діяльність у Росії, - Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.



"Spotify припиняє свою діяльність у РФ. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку", - написав Федоров.



Нагадаємо, мережа готелей Hyatt йде з Росії через вторгнення в Україну.

Суд у РФ заборонив роботу Instagram і Facebook за "екстремізм".