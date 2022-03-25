Мережа готелей Hyatt йде з Росії через вторгнення в Україну

Про це йдеться у заяві корпорації.



"Ми припинили діяльність з розвитку та будь-які нові інвестиції в Росії. Відповідно до чинних санкцій та урядових директив, асоціація, контракти та відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року", - йдеться у пресрелізі.



Гостей, які мають запитання щодо проживання на 26 березня 2022 року та пізніше, просять зв’язатися безпосередньо з готелем.



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