Суд у РФ заборонив роботу Instagram і Facebook за "екстремізм"

Про це повідомляє ТАСС.



"Задовольнити позовні вимоги Генеральної прокуратури щодо заборони діяльності компанії Meta", - оголосила суддя Ольга Солопова.



За її словами, рішення про заборону набуває чинності негайно.



Відтепер компанії Meta (власник Instagram та Facebook) заборонено відкривати відділення та вести комерційну діяльність у Росії.



Рішення не стосується месенджеру WhatsApp.

Нагадаємо, що 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.

11 березня Генпрокуратура РФ направила звернення до Роскомнадзору з вимогою обмежити доступ до Instagram.