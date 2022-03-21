Суд у РФ заборонив роботу Instagram і Facebook за "екстремізм"
Тверський суд Москви визнав діяльність соціальних мереж Instagram та Facebook екстремістською та заборонив їх на території Росії
Про це повідомляє ТАСС.
"Задовольнити позовні вимоги Генеральної прокуратури щодо заборони діяльності компанії Meta", - оголосила суддя Ольга Солопова.
За її словами, рішення про заборону набуває чинності негайно.
Відтепер компанії Meta (власник Instagram та Facebook) заборонено відкривати відділення та вести комерційну діяльність у Росії.
Рішення не стосується месенджеру WhatsApp.
- Нагадаємо, що 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.
- 11 березня Генпрокуратура РФ направила звернення до Роскомнадзору з вимогою обмежити доступ до Instagram.
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