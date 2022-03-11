У Росії припинить працювати соцмережа Instagram
Генпрокуратура РФ направила звернення до Роскомнадзору з вимогою обмежити доступ до Instagram
Про це повідомляє РБК.
Генпрокуратура Росії направила до Роскомнадзору вимогу про обмеження доступу до Instagram. Крім того вимагають суд визнати компанію Meta екстремістською організацією та заборонити її діяльність на всій території РФ.
- Нагадаємо, що 4 березня Роскомнадзор прийняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook.
- Користувачам Facebook та Instagram дозволили публікувати дописи із закликом до смерті Путіна та Лукашенка.
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