У Росії заблокували Facebook
Роскомнагляд прйиняв рішення про блокування доступу до соцмережі Facebook
Про це повідомляє сайт органу.
РКН назвав цей крок нібито відповіддю на дискримінацію російських ЗМІ з боку Facebook.
Там послались на закон РФ, який має забезпечити доступ росіян до російських медіа на іноземних платформах
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