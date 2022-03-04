У Росії заблокували Facebook

Про це повідомляє сайт органу.



РКН назвав цей крок нібито відповіддю на дискримінацію російських ЗМІ з боку Facebook.



Там послались на закон РФ, який має забезпечити доступ росіян до російських медіа на іноземних платформах

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