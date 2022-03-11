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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Користувачам Facebook та Instagram дозволили публікувати дописи зі закликом до смерті Путіна та Лукашенка, - Reuters

Користувачам Facebook та Instagram дозволили публікувати дописи зі закликом до смерті Путіна та Лукашенка, - Reuters

11 березня, 2022 п'ятниця
01:13
війна з Росією Facebook

Компанія Meta Platforms змінила правила стосовно "мови ворожнечі" у Facebook та Instagram через вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Meta Platforms дозволить користувачам Facebook та Instagram закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну

Соціальна мережа також тимчасово дозволяє публікувати дописи із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або президента Білорусі Олександра Лукашенка. Це зможуть робити користувачі у Росії, Україні та Польщі.

"У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила. Наприклад, насильницькі висловлювання, як "смерть російським загарбникам". Ми все одно не дозволимо достовірних закликів до насильства проти російських цивільних", – йдеться у заяві представника Meta.

У електронних листах зазначили, що заклики до насильства проти росіян дозволені, коли в дописі чітко йдеться про вторгнення в Україну. 

Тимчасові зміни політики щодо закликів до насильства до російських солдатів стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України, згідно з одним електронним листом.

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