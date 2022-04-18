Spotify офіційно недоступний в App Store і Google Play для користувачів із РФ, - Федоров

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



За попередньою інформацією, з 18 квітня 2022 для російських користувачів офіційно обмежено доступ до завантаження додатку Spotify з App Store і Google Play.

Як відомо, сервіс працював на території Росії починаючи з 15 липня 2020 року.

Нагадаємо, 25 березня Spotify повідомив про припинення найближчим часом своєї діяльності на території Росії