Spotify офіційно недоступний в App Store і Google Play для користувачів із РФ, - Федоров
Застосунок Spotify офіційно перестав бути доступним в App Store і Google Play для російських користувачів
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За попередньою інформацією, з 18 квітня 2022 для російських користувачів офіційно обмежено доступ до завантаження додатку Spotify з App Store і Google Play.
Як відомо, сервіс працював на території Росії починаючи з 15 липня 2020 року.
- Нагадаємо, 25 березня Spotify повідомив про припинення найближчим часом своєї діяльності на території Росії
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