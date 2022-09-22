Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою UNITED24: збиратиме кошти на медичну допомогу

Про це інформує у твіттері UNITED24.

"Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою платформи UNITED24, щоб зосередити свої зусилля на медичній допомозі. Пані Стрейзанд окреслила свою співпрацю з Володимиром Зеленським під час онлайн-дзвінка, де вона поділилася своїм міцним зв’язком з українцями", - йдеться в повідомлення.

Дідусь і бабуся Барбри Стрейзанд емігрували до США з України.

"Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку", - сказала Стрейзанд.

Перший проєкт Стрейзанд - 24 000 Friends of Ukraine, аби залучити 24 тис. підписників на щомісячний внесок 24 доларів на медичну допомогу.

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