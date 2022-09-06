"Лейпциг" - "Шахтар": де та коли дивитися стартовий матч українців у Лізі чемпіонів
У вівторок, 6 вересня, "Шахтар" стартує у Лізі чемпіонів виїзною грою проти німецького "Лейпцига"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зустріч "Шахтаря" проти Лейпцига розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.
Донеччани отримали пряму путівку до групового раунду ЛЧ, оскільки на момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію лідирували у прем'єр-лізі. Через кваліфікацію до головного єврокубку намагалося пробитися "Динамо", яке у плей-офф відбору поступилося португальській "Бенфіці" та продовжить виступи у Лізі Європи.
"Лейпциг" у минулому чемпіонаті Німеччини фінішував четвертим.
Окрім німецького клубу суперниками "Шахтаря" по групі F будуть іспанський "Реал" та шотландський "Селтік", які у 1-му турі зустрінуться 6 вересня у Глазго.
Ліга чемпіонів
Група F. 1-й тур
6 вересня
"Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна)
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
6 вересня, 22:00
Пряма трансляція на Megogo
-
25 серпня у Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперниками "Шахтаря" стали "Реал", "Лейпциг" та "Селтік".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.59
Купівля 39.59Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 39.25Продаж 40.28
- Актуальне
- Важливе