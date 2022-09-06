Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч "Шахтаря" проти Лейпцига розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.

Донеччани отримали пряму путівку до групового раунду ЛЧ, оскільки на момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію лідирували у прем'єр-лізі. Через кваліфікацію до головного єврокубку намагалося пробитися "Динамо", яке у плей-офф відбору поступилося португальській "Бенфіці" та продовжить виступи у Лізі Європи.

"Лейпциг" у минулому чемпіонаті Німеччини фінішував четвертим.

Окрім німецького клубу суперниками "Шахтаря" по групі F будуть іспанський "Реал" та шотландський "Селтік", які у 1-му турі зустрінуться 6 вересня у Глазго.

Ліга чемпіонів

Група F. 1-й тур

6 вересня

"Лейпциг" (Німеччина) - "Шахтар" (Україна)

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

6 вересня, 22:00

Пряма трансляція на Megogo

25 серпня у Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів, за підсумками якого суперниками "Шахтаря" стали "Реал", "Лейпциг" та "Селтік".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb