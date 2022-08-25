Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику. "Гірники" не могли зустрітись з італійськими "Інтером" і "Наполі", австрійським "Зальцбургом", німецькою "Борусією Дортмунд", португальськими "Спортингом" і "Бенфікою", а також німецьким "Баєром".

В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі F. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" і шотландським "Селтиком".

23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.

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