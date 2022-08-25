"Шахтар" дізнався суперників у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 25 серпня, у турецькому Стамбулі відбулось жеребкування Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Шахтар" під час жеребкування був у третьому кошику. "Гірники" не могли зустрітись з італійськими "Інтером" і "Наполі", австрійським "Зальцбургом", німецькою "Борусією Дортмунд", португальськими "Спортингом" і "Бенфікою", а також німецьким "Баєром".
В результаті донецький "Шахтар" опинився у групі F. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" і шотландським "Селтиком".
-
23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе