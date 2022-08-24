Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій зустрічі в Лодзі динамівці поступилися португальцям з рахунком 0:2. Для виходу до групового раунду команді Мірчі Луческу необхідно було брати реванш у Лісабоні.

Проте гра, яка відбулась на стадіоні "Да Луж", знову закінчилась без голів динамівців, а ще кияни пропустили 3 м'ячі. У ворота українців забили Отаменді, Рафа Сілва та Давід Нерес.

Цей єврокубковий сезон "Динамо" проведе у груповому етапі Ліги Європи.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. Раунд плей-офф. Повторна гра

23 серпня

"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна) 3:0 (Перший матч - 2:0)

Голи: Отаменді, 26, Рафа Сілва, 40, Нерес 43

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Шапаренко, Сидорчук, Караваєв (Царенко, 87), Буяльський (Яцик, 90+2), Шепелєв (Тимчик, 87), Бєсєдін (Ванат, 64).

"Бенфіка": Влаходімос, Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо, Фернандес, Флорентіно (Вайгль, 70), Нерес (Гонсалвеш, 70), Маріу, Рафа Сілва (Араухо, 70), Рамуш (Муса, 52).

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці" з рахунком 0:2.

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