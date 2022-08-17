"Динамо" програло "Бенфіці" у Лізі чемпіонів
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" поступилось "Бенфіці"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Любліні, закінчився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0. Кияни пропустили голи після ударів Жілберту та Гонсалу Рамос.
Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук з'явився на полі у другому таймі, коли замінив Рамоса на 63-й хвилині.
Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.
Ліга чемпіонів
Плей-офф, кваліфікація. Перший матч
17 серпня
"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2
Голи: Жілберту, 9, Рамос, 37
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Андрієвський, Шапаренко, Шепелєв (Царенко, 73), Буяльський, Циганков (Караваєв, 64), Бесєдін (Ванат, 74).
"Бенфіка": Одіссеас, Жілберту (Ба, 69), Отаменді, Морато, Грімальдо, Флорентіну, Енцо, Нерес (Араужу, 63), Рафа, Жоау Маріо (Шикінью, 84), Рамос (Яремчук, 63).
Попередження: Андрієвський, 40
- 9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.
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