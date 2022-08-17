Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Любліні, закінчився перемогою "Бенфіки" з рахунком 2:0. Кияни пропустили голи після ударів Жілберту та Гонсалу Рамос.

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук з'явився на полі у другому таймі, коли замінив Рамоса на 63-й хвилині.

Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.

Ліга чемпіонів

Плей-офф, кваліфікація. Перший матч

17 серпня

"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2

Голи: Жілберту, 9, Рамос, 37

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов (Сирота, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 63), Андрієвський, Шапаренко, Шепелєв (Царенко, 73), Буяльський, Циганков (Караваєв, 64), Бесєдін (Ванат, 74).

"Бенфіка": Одіссеас, Жілберту (Ба, 69), Отаменді, Морато, Грімальдо, Флорентіну, Енцо, Нерес (Араужу, 63), Рафа, Жоау Маріо (Шикінью, 84), Рамос (Яремчук, 63).

Попередження: Андрієвський, 40

9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни здолали "Штурм" завдяки домінуванню в овертаймі.

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