Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив в австрійському Граці, закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Кияни пропустили першими. На 27-й хвилині Расмус Гейлунд після передачі Александера Прасса вразив ворота українців.

Перша зустріч між командами завершилась перемогою "Динамо" з рахунком 1:0, тому сьогоднішня гра перейшла в овертайм, де сильнішими знову виявились українці.

На 97-й хвилині Костянтин Вівчаренко отримав м'яч після розкішної передачі Віктора Циганкова і завдав удару по воротах "Штурму". М'яч пролетів між ніг голкіпера та відправився у сітку воріт - 1:1.

Крапку в зустрічі поставив Віктор Циганков, який до асисту додав ще й гол. 2:1 - київське "Динамо" йде далі.

У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16 і 23 серпня.

Ліга чемпіонів

3-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч

9 серпня

"Штурм" (Австрія) - "Динамо" (Україна) 1:2 (Перший матч - 0:1)

Голи: Гейлунд, 27 - Вівчаренко, 97, Циганков, 112

"Штурм": Зібенхандль - Данте (Шнегг, 102), Вютріх, Станкович (Фусейні, 102), Аффенгрубер, Газибегович - Прасс (Вельс, 113), Хірлендер (Демаку, 102), Хорват (Ланг, 84) - Гойлунд (Любич, 75), Саркарія.

"Динамо": Бущан - Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 71) - Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 82; Андрієвський, 99), Шапаренко - Буяльський, Циганков - Бєсєдін (Ванат, 75).

Усі фото - Getty Images

3 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.

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