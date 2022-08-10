"Динамо" пройшло "Штурм" у Лізі чемпіонів
У матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло австрійський "Штурм"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в австрійському Граці, закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Кияни пропустили першими. На 27-й хвилині Расмус Гейлунд після передачі Александера Прасса вразив ворота українців.
Перша зустріч між командами завершилась перемогою "Динамо" з рахунком 1:0, тому сьогоднішня гра перейшла в овертайм, де сильнішими знову виявились українці.
На 97-й хвилині Костянтин Вівчаренко отримав м'яч після розкішної передачі Віктора Циганкова і завдав удару по воротах "Штурму". М'яч пролетів між ніг голкіпера та відправився у сітку воріт - 1:1.
Крапку в зустрічі поставив Віктор Циганков, який до асисту додав ще й гол. 2:1 - київське "Динамо" йде далі.
У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16 і 23 серпня.
Ліга чемпіонів
3-й кваліфікаційний раунд. Повторний матч
9 серпня
"Штурм" (Австрія) - "Динамо" (Україна) 1:2 (Перший матч - 0:1)
Голи: Гейлунд, 27 - Вівчаренко, 97, Циганков, 112
"Штурм": Зібенхандль - Данте (Шнегг, 102), Вютріх, Станкович (Фусейні, 102), Аффенгрубер, Газибегович - Прасс (Вельс, 113), Хірлендер (Демаку, 102), Хорват (Ланг, 84) - Гойлунд (Любич, 75), Саркарія.
"Динамо": Бущан - Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 71) - Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 82; Андрієвський, 99), Шапаренко - Буяльський, Циганков - Бєсєдін (Ванат, 75).
Усі фото - Getty Images
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3 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.
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