Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший і єдиний гол у матчі "Динамо" - "Штурм" забив Олексій Караваєв, який мав розпочинати зустріч на лавці запасних, але через травму Віктора Циганкова на тренуванні, з'явився у стартовому складі.

Повторна гра пройде в австрійському Граці 9 серпня.

У плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо", якщо пройде "Штурм", зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Мідтьюлланд".

Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16–17 та 23–24 серпня.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 3-й раунд

3 серпня

"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія) 1:0

Гол: Караваєв, 28

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 71) – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв (Гармаш, 71) – Бесєдін (Ванат, 83).

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.

30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".

2 серпня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга пропустить щонайменше два місяці через травму та не допоможе киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму".

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