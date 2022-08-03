Гол Караваєва приніс "Динамо" перемогу над "Штурмом" у Лізі чемпіонів
У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло австрійський "Штурм"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший і єдиний гол у матчі "Динамо" - "Штурм" забив Олексій Караваєв, який мав розпочинати зустріч на лавці запасних, але через травму Віктора Циганкова на тренуванні, з'явився у стартовому складі.
Повторна гра пройде в австрійському Граці 9 серпня.
У плей-офф Ліги чемпіонів "Динамо", якщо пройде "Штурм", зіграє з переможцем пари "Бенфіка" - "Мідтьюлланд".
Матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудуться 16–17 та 23–24 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд
3 серпня
"Динамо" (Україна) - "Штурм" (Австрія) 1:0
Гол: Караваєв, 28
"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 71) – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Шепелєв (Гармаш, 71) – Бесєдін (Ванат, 83).
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