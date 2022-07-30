Лідер "Динамо" залишив команду перед вирішальними матчами Ліги чемпіонів
Словенський півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса"
Про це повідомляє офіційний сайт "Панатінаїкоса".
Вербич скористався дозволом ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) залишати українські клуби під час війни до завершення контракту. Словенський вінгер уклав з клубом з Афін контракт до 2025 року. Його угода з динамівцями була розрахована до кінця 2022 року.
За "Динамо" 28-річний Беньямін Вербич виступав з 2018 року. Другу половину минулого сезону словенець відіграв у оренді за польську "Легію". Після цього Вербич повернувся до "Динамо" та допоміг киянам пройти турецький "Фенербахче" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору ЛЧ українці 3 та 9 серпня зустрінуться з австрійським "Штурмом".
- 27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе