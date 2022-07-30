Про це повідомляє офіційний сайт "Панатінаїкоса".

Вербич скористався дозволом ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) залишати українські клуби під час війни до завершення контракту. Словенський вінгер уклав з клубом з Афін контракт до 2025 року. Його угода з динамівцями була розрахована до кінця 2022 року.

За "Динамо" 28-річний Беньямін Вербич виступав з 2018 року. Другу половину минулого сезону словенець відіграв у оренді за польську "Легію". Після цього Вербич повернувся до "Динамо" та допоміг киянам пройти турецький "Фенербахче" у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору ЛЧ українці 3 та 9 серпня зустрінуться з австрійським "Штурмом".

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.

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