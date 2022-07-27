"Динамо" перемогло "Фенербахче" у Лізі чемпіонів
У 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецький "Фенербахче"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Фенербахче" - "Динамо", який проходив у Стамбулі, закінчився перемогою українців з рахунком 2:1. Перший гол у зустрічі забив Віталій Буяльський.
"Фенербахче" залишився у меншості на 54-й хвилині зустрічі. Ісмаїл Юксек за підніжку отримав жовту картку, яка автоматично стала червоною.
На 70-й хвилині форвард "Фенербахче" Еннер Валенсія не реалізував пенальті, сейв зробив Георгій Бущан.
Туркам забити все ж вдалось. На 89-й хвилині відзначився Аттіла Салай і гра перейшла в овертайм.
В додатковий час гравці "Динамо" показали якісну гру та дотисли суперника. Гол забив Олександр Караваєв, який свого часу грав у Туреччині за "Фенербахче".
Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" відбувся 20 липня у Лодзі та завершився внічию 0:0.
У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Динамо" зіграє проти команди "Штурм Грац" з Австрії.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
27 липня
"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 1:2 (Перший матч - 0:0)
Голи: Салай, 89 - Буяльський, 57, Караваєв, 114
Нереалізований пенальті: Валенсія, 70
"Динамо": Бущан - Кендзьора (Карававєв, 91), Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 106) - Шапаренко, Сидорчук (Андрієвський, 106) - Циганков, Буяльський (Гармаш, 67), Вербич (Ванат, 38) - Бєсєдін (Шепелєв, 67)
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20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
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