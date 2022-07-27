"Динамо" перемогло "Фенербахче" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Фенербахче" - "Динамо", який проходив у Стамбулі, закінчився перемогою українців з рахунком 2:1. Перший гол у зустрічі забив Віталій Буяльський.

"Фенербахче" залишився у меншості на 54-й хвилині зустрічі. Ісмаїл Юксек за підніжку отримав жовту картку, яка автоматично стала червоною.

На 70-й хвилині форвард "Фенербахче" Еннер Валенсія не реалізував пенальті, сейв зробив Георгій Бущан.

Туркам забити все ж вдалось. На 89-й хвилині відзначився Аттіла Салай і гра перейшла в овертайм.

В додатковий час гравці "Динамо" показали якісну гру та дотисли суперника. Гол забив Олександр Караваєв, який свого часу грав у Туреччині за "Фенербахче".

Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" відбувся 20 липня у Лодзі та завершився внічию 0:0.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Динамо" зіграє проти команди "Штурм Грац" з Австрії.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

27 липня

"Фенербахче" (Туреччина) - "Динамо" (Україна) 1:2 (Перший матч - 0:0)

Голи: Салай, 89 - Буяльський, 57, Караваєв, 114

Нереалізований пенальті: Валенсія, 70

"Динамо": Бущан - Кендзьора (Карававєв, 91), Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 106) - Шапаренко, Сидорчук (Андрієвський, 106) - Циганков, Буяльський (Гармаш, 67), Вербич (Ванат, 38) - Бєсєдін (Шепелєв, 67)

20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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