"Динамо" та "Фенербахче" зіграли внічию у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Динамо" - "Фенербахче", який проходив у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola, закінчився внічию з рахунком 0:0. Друга зустріч команд відбудеться за тиждень.

Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо", якщо переможе "Фенербахче", зустрінеться з австрійським "Штурмом"

У разі поразки від "Фенербахче" та вибування з ЛЧ "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи.

За підсумками жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЄ у суперники невдасі протистояння киян та стамбульців дістався чеський "Словацко". Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

20 липня

"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:0

Getty Images