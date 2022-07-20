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"Динамо" та "Фенербахче" зіграли внічию у Лізі чемпіонів

20 липня, 2022 середа
22:56
Спорт "Динамо" - "Фенербахче"

Київське "Динамо" зіграло внічию проти турецького "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Динамо" - "Фенербахче", який проходив у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola, закінчився внічию з рахунком 0:0. Друга зустріч команд відбудеться за тиждень.

Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар". 

У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо", якщо переможе "Фенербахче", зустрінеться з австрійським "Штурмом"

У разі поразки від "Фенербахче" та вибування з ЛЧ "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи.

За підсумками жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЄ у суперники невдасі протистояння киян та стамбульців дістався чеський "Словацко". Матчі відбудуться 4 та 11 серпня. 

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. 2-й раунд

20 липня

"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:0

Getty Images 

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Фенербахче
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