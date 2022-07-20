"Динамо" та "Фенербахче" зіграли внічию у Лізі чемпіонів
Київське "Динамо" зіграло внічию проти турецького "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Динамо" - "Фенербахче", який проходив у Лодзі на стадіоні Miejski im. Wladyslawa Krola, закінчився внічию з рахунком 0:0. Друга зустріч команд відбудеться за тиждень.
Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".
У третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо", якщо переможе "Фенербахче", зустрінеться з австрійським "Штурмом"
У разі поразки від "Фенербахче" та вибування з ЛЧ "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи.
За підсумками жеребкування третього кваліфікаційного раунду ЛЄ у суперники невдасі протистояння киян та стамбульців дістався чеський "Словацко". Матчі відбудуться 4 та 11 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 2-й раунд
20 липня
"Динамо" (Україна) - "Фенербахче" (Туреччина) 0:0
Getty Images
- 12 липня повідомлялося, що матчі "Динамо" проти "Фенербахче" покаже телеканал Setanta Sports.
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