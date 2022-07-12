Про це повідомляє Tribuna.com.

За інформацією видання, на телеканалі та OTT-сервісі Setanta Sports можна буде переглянути обидва матчі киян проти стамбульців. "Динамо" прийматиме "Фенербахче" 20 липня у польському місті Лодзь, повторна гра відбудеться 27 липня у Стамбулі.

Для виходу до групового раунду ЛЧ киянам у новому сезоні необхідно здолати три раунди кваліфікації. Напряму до основного етапу Ліги чемпіонів потрапив "Шахтар".

15 червня стало відомо, що "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче".

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