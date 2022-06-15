Про це повідомляє Еспресо.TV.

Динамівці розпочнуть боротьбу у новому розіграші ЛЧ з другого кваліфікаційного раунду. На цій стадії кияни могли отримати у суперники два клуби - турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.

У підсумку в суперники киянам дістався клуб зі Стамбулу.

Перші матчі відбудуться 19-20 липня, повторні - 26-27 липня. "Динамо" зіграє перший матч на своєму полі.

Ще один представник України у ЛЧ - "Шахтар" стартує в турнірі одразу з групового раунду.

Жеребкування ЛЧ

2-й кваліфікаційний раунд

Шлях представників ліг

"Мідтьюлланд" (Данія) – АЕК (Кіпр)

"Динамо" (Україна) – "Фенербахче" (Туреччина)

Шлях чемпіонів

Група 1

"Тобол" (Казахстан)/ "Ференцварош" (Угорщина) – "Слован" (Чехія) / "Динамо" (Батумі, Грузія)

"Динамо" (Хорватія) – "Шкупі" (Північна Македонія)/ "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

"Лех" (Польща)/ "Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцарія)

Група 2

ХІК (Фінляндія)/ РФШ (Латвія) – "Вікторія" (Чехія)

ТНС (Уельс) / "Лінфілд" (Північна Ірландія) – "Боде-Глімт" (Норвегія)/ "Клаксвік" (Фарери)

"Балкані" (Косово) / "Жальгіріс"(Литва) – "Мальме" (Швеція) / переможець попереднього раунду

Група 3

"Лудогорець" (Болгарія)/ "Сутьєска (Чорногорія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)/ "Гіберніанс" (Мальта)

"Марібор" (Словенія)/ "Шахтар" (Білорусь) – "Зриньски" (Боснія і Герцеговина) / "Шериф" (Молдова)

"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) – "Олімпіакос" (Греція)

"Пюнік" (Вірменія)/ ЧФР"Клуж" (Румунія) – "Дюделанж" (Люксембург) / "Тірана" (Албанія)

14 червня, відбулося жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів

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