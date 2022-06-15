"Динамо" отримало першого суперника у Лізі чемпіонів
Київське "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з турецьким "Фенербахче"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Динамівці розпочнуть боротьбу у новому розіграші ЛЧ з другого кваліфікаційного раунду. На цій стадії кияни могли отримати у суперники два клуби - турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК.
У підсумку в суперники киянам дістався клуб зі Стамбулу.
Перші матчі відбудуться 19-20 липня, повторні - 26-27 липня. "Динамо" зіграє перший матч на своєму полі.
Ще один представник України у ЛЧ - "Шахтар" стартує в турнірі одразу з групового раунду.
Жеребкування ЛЧ
2-й кваліфікаційний раунд
Шлях представників ліг
"Мідтьюлланд" (Данія) – АЕК (Кіпр)
"Динамо" (Україна) – "Фенербахче" (Туреччина)
Шлях чемпіонів
Група 1
"Тобол" (Казахстан)/ "Ференцварош" (Угорщина) – "Слован" (Чехія) / "Динамо" (Батумі, Грузія)
"Динамо" (Хорватія) – "Шкупі" (Північна Македонія)/ "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
"Лех" (Польща)/ "Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцарія)
Група 2
ХІК (Фінляндія)/ РФШ (Латвія) – "Вікторія" (Чехія)
ТНС (Уельс) / "Лінфілд" (Північна Ірландія) – "Боде-Глімт" (Норвегія)/ "Клаксвік" (Фарери)
"Балкані" (Косово) / "Жальгіріс"(Литва) – "Мальме" (Швеція) / переможець попереднього раунду
Група 3
"Лудогорець" (Болгарія)/ "Сутьєска (Чорногорія) – "Шемрок Роверс" (Ірландія)/ "Гіберніанс" (Мальта)
"Марібор" (Словенія)/ "Шахтар" (Білорусь) – "Зриньски" (Боснія і Герцеговина) / "Шериф" (Молдова)
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) – "Олімпіакос" (Греція)
"Пюнік" (Вірменія)/ ЧФР"Клуж" (Румунія) – "Дюделанж" (Люксембург) / "Тірана" (Албанія)
- 14 червня, відбулося жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів
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