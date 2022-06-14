Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 14 червня, відбулося жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду ЛЧ, за результатами якого суперників отримали клуби, за які виступають українські футболісти - угорський "Ференцварош" Олександра Зубкова та болгарський "Лудогорець" Ігоря Пластуна.
Угорці зіграють з казахстанським "Тоболом", болгари - з чорногорською "Сутьєскою".
Результати жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду ЛЧ:
"Пюнік" (Вірменія) – ЧФР "Клуж" (Румунія)
"Марібор" (Словенія) – "Шахтар" (Білорусь)
"Лудогорець" (Болгарія) – "Сутьєска" (Чорногорія)
"Дюделанж" (Люксембург) – "Тірана" (Албанія)
"Тобол" (Казахстан) – "Ференцварош" (Угорщина)
"Мальме" (Швеція) – Переможець попереднього раунду
"Балкані" (Косово) – "Жальгіріс" (Литва)
ХІК (Фінляндія) – РФШ (Латвія)
"Боде Глімт" (Норвегія) – "Клаксвік" (Фарерські острови)
ТНС (Уельс) – "Лінфілд" (Північна Ірландія)
"Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Хіберніанс" (Мальта)
"Лех" (Польща) – "Карабах" (Азербайджан)
"Шкупі" (Північна Македонія) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)
"Зрінські" (Боснія і Герцеговина) – "Шериф" (Молдова)
"Слован" (Словаччина) – "Динамо (Батумі, Грузія)
Матчі відбудуться 5-6 та 12-13 липня.
- 15 червня відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду, з якого боротьбу в Лізі чемпіонів у новому сезоні розпочне "Динамо". "Шахтар" стартує в ЛЧ одразу з групового раунду.
- 2 травня стало відомо, що першим суперником київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане турецький "Фенербахче" або кіпрський АЕК.
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