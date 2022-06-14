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Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду

14 червня, 2022 вiвторок
14:42
Спорт Ліга чемпіонів

У вівторок, 14 червня, відбулося жеребкування 1-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Сьогодні у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду ЛЧ, за результатами якого суперників отримали клуби, за які виступають українські футболісти - угорський "Ференцварош" Олександра Зубкова та болгарський "Лудогорець" Ігоря Пластуна. 

Угорці зіграють з казахстанським "Тоболом", болгари - з чорногорською "Сутьєскою". 

Результати жеребкування 1-го кваліфікаційного раунду ЛЧ:

"Пюнік" (Вірменія) – ЧФР "Клуж" (Румунія)﻿

"Марібор" (Словенія) – "Шахтар" (Білорусь)

"Лудогорець" (Болгарія) – "﻿Сутьєска" (Чорногорія)﻿

"Дюделанж" (Люксембург) – "Тірана" (Албанія)

"Тобол" (Казахстан) – "Ференцварош" (Угорщина)

"Мальме" (Швеція) – Переможець попереднього раунду

"Балкані" (Косово) – "Жальгіріс" (Литва)﻿

ХІК (Фінляндія) ﻿– РФШ (Латвія)

"Боде Глімт" (Норвегія) – "Клаксвік" (Фарерські острови)

ТНС (Уельс) – "Лінфілд" (Північна Ірландія)

"Шемрок Роверс" (Ірландія) – "Хіберніанс" (Мальта)

"Лех" (Польща) – "Карабах" (Азербайджан)

"Шкупі" (Північна Македонія) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар)

"Зрінські" (Боснія і Герцеговина) – "Шериф" (Молдова)

"Слован" (Словаччина) – "Динамо (Батумі, Грузія)

Матчі відбудуться 5-6 та 12-13 липня.  

  • 15 червня відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду, з якого боротьбу в Лізі чемпіонів у новому сезоні розпочне "Динамо". "Шахтар" стартує в ЛЧ одразу з групового раунду. 
  • 2 травня стало відомо, що першим суперником київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане турецький "Фенербахче" або кіпрський АЕК. 

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футбол
Динамо
Шахтар
Ліга чемпіонів
жеребкування
Ференцварош
Лудогорець
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