Про це повідомляє Еспресо.TV.

У новому сезоні другій команді України для потрапляння до групового етапу доведеться подолати три кола кваліфікації.

Напередодні стало відомо, що одним з потенційних суперників "Динамо" на старті ЛЧ стане "Фенербахче", який здобув срібні медалі чемпіонату Туреччини. Інший потенційний опонент динамівців визначиться у протистоянні АПОЕЛ та АЕК в чемпіонаті Кіпру.

Жеребкування другого кваліфікаційного раунду заплановано на 2 липня.

Також вже відомі суперники "Динамо" на третьому етапі - "Штурм" (Австрія), "Сент-Жиллуаз" (Бельгія) та "Монако" (Франція).

У раунді плей-офф на киян чекають ПСВ (Нідерланди) та "Мідтьюлланд" (Данія).

У новому сезоні в ЛЧ Україну також представлятиме "Шахтар", який отримав пряму путівку на груповий етап.

4 травня стало відомо, що у сезоні 2022/2023 "Шахтар" зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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