"Динамо" дізналося перших потенційних суперників у Лізі чемпіонів
Першими суперниками київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів стане турецький "Фенербахче", або один з представників Кіпру - АПОЕЛ чи АЕК
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У новому сезоні другій команді України для потрапляння до групового етапу доведеться подолати три кола кваліфікації.
Напередодні стало відомо, що одним з потенційних суперників "Динамо" на старті ЛЧ стане "Фенербахче", який здобув срібні медалі чемпіонату Туреччини. Інший потенційний опонент динамівців визначиться у протистоянні АПОЕЛ та АЕК в чемпіонаті Кіпру.
Жеребкування другого кваліфікаційного раунду заплановано на 2 липня.
Також вже відомі суперники "Динамо" на третьому етапі - "Штурм" (Австрія), "Сент-Жиллуаз" (Бельгія) та "Монако" (Франція).
У раунді плей-офф на киян чекають ПСВ (Нідерланди) та "Мідтьюлланд" (Данія).
У новому сезоні в ЛЧ Україну також представлятиме "Шахтар", який отримав пряму путівку на груповий етап.
- 4 травня стало відомо, що у сезоні 2022/2023 "Шахтар" зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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