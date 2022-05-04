"Шахтар" зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє "Трибуна".



За пунктом 3.04.а регламенту ЛЧ, якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується до турніру через внутрішній чемпіонат, утворюється вакантне місце – пряму путівку отримує чемпіон 11-ї асоціації.



Після матчу "Ліверпуль" - "Вільярреал", де англійці здолали іспанців і вийшли у фінал ЛЧ, турнір гарантовано виграє команда, яка вже кваліфікувалась у ЛЧ через внутрішній чемпіонат.



Після відсторонення російських команд з єврокубків 11 позиція в рейтингу УЄФА фактично дістанеться Україні, яка йде 12-ю.



Чемпіоном України у сезоні 2021/22 визнали "Шахтар", тому місце в груповому турнірі Ліги чемпіонів дістанеться саме "гірникам". У кваліфікації ЛЧ виступить київське "Динамо" - срібний призер УПЛ.

2 травня стало відомо, що команди з Росії не виступатимуть у турнірах УЄФА у сезоні 2022/2023.

3 травня у другому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал".

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