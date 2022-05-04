"Ліверпуль" переміг "Вільярреал" і став першим фіналістом ЛЧ
У другому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг іспанський "Вільярреал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій зустрічі в Ліверпулі перемогу здобули господарі - 2:0. Сьогоднішня зустріч завершилась вольовою перемогою англійців 3:2.
До 62-ї хвилини "Вільярреал", завдяки голам Франсіса Кокелена та Булає Діа, вів у рахунку 2:0. Але Фабінью, Луїс Діас та Садіо Мане мали інші плани на цей вечір і принесли "Ліверпулю" перемогу.
"Ліверпуль" став першим фіналістом ЛЧ. Другий - визначиться ввечері 4 травня, у матчі в якому зіграють "Реал" і "Ман Сіті".
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Повторний матч
3 травня, Вільярреал, "Естадіо-де-ла-Кераміка"
"Вільярреал" (Іспанія) - "Ліверпуль" (Англія) 2:3 Перший матч - 0:2
Голи: Діа, 3, Кокелен, 41 - Фабінью, 62, Л. Діас, 67, Мане, 74
- 26 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал" - 4:3.
- 27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів "Ліверпуль" переміг "Вільярреал" з рахунком 2:0.
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