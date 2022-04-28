"Ліверпуль" впевнено обіграв "Вільярреал" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Для "Ліверпуля" перемогу з рахунком 2:0 принесли гол Садіо Мане та автогол захисника "Вільярреала" Первіса Еступіньяна.

Матч-відповідь, який відбудеться в Іспанії, пройде 3 травня.

У чвертьфіналі "Ліверпуль" здолав португальську "Бенфіку" - 3:1; 3:3. "Вільярреал" переграв німецьку "Баварію" - 1:0; 1:1.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. Перший матч

"Ліверпуль" (Англія) - "Вільярреал" (Іспанія) 2:0



Голи: Еступіньян, 53 (авт.), Мане, 55

27 квітня у першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал".

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