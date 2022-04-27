"Ман Сіті" переміг "Реал" у драматичному півфіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч у Манчестері видався справжньою футбольною перестрілкою. "Ман Сіті", у стартовому складі якого з'явився Олександр Зінченко, вийшов вперед вже на 2-й хвилині. Це сталось після вдалого удару Кевіна Де Брюйне.



Англійці дуже швидко, на 11-й хвилині, подвоїли перевагу завдяки голу Габі Жезуса.



"Реал" зумів скоротити відставання в середині першого тайму. Карім Бензема обробив м'яч після передачі Менді та ударом від стійки відправив м'яч у ворота - 2:1.



На початку другого тайму команди обмінялись голами. На 53-й хвилині відзначився Філ Фоден, а на 55-й - Вінісіус Жуніор.



На 74-й хвилині Бернарду Сілва отримав м'яч після Зінченка та філігранним ударом зробив рахунок для "Сіті" 4:2.



"Реал" заробив пенальті на 82-й хвилині. Карім Бензема реалізував одинадцятиметровий і поставив крапку у зустрічі.



У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.



Матч-відповідь відбудеться 4 травня.



Ліга чемпіонів



1/2 фіналу. Перший матч



26 квітня



"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 4:3



Голи: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Сілва, 74 - Бензема, 33, 82 (пен.), Вінісіус, 55

13 квітня стало відомо, що у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зіграють "Реал", "Ліверпуль", "Вільярреал" і "Манчестер Сіті".

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