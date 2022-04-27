"Ман Сіті" переміг "Реал" у драматичному півфіналі Ліги чемпіонів
У першому півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" переміг іспанський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Манчестері видався справжньою футбольною перестрілкою. "Ман Сіті", у стартовому складі якого з'явився Олександр Зінченко, вийшов вперед вже на 2-й хвилині. Це сталось після вдалого удару Кевіна Де Брюйне.
Англійці дуже швидко, на 11-й хвилині, подвоїли перевагу завдяки голу Габі Жезуса.
"Реал" зумів скоротити відставання в середині першого тайму. Карім Бензема обробив м'яч після передачі Менді та ударом від стійки відправив м'яч у ворота - 2:1.
На початку другого тайму команди обмінялись голами. На 53-й хвилині відзначився Філ Фоден, а на 55-й - Вінісіус Жуніор.
На 74-й хвилині Бернарду Сілва отримав м'яч після Зінченка та філігранним ударом зробив рахунок для "Сіті" 4:2.
"Реал" заробив пенальті на 82-й хвилині. Карім Бензема реалізував одинадцятиметровий і поставив крапку у зустрічі.
У чвертьфіналі "Ман Сіті" здолав іспанський "Атлетико" - 1:0; 0:0. "Реал" переграв англійський "Челсі" - 3:1; 2:3.
Матч-відповідь відбудеться 4 травня.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. Перший матч
26 квітня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія) 4:3
Голи: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Сілва, 74 - Бензема, 33, 82 (пен.), Вінісіус, 55
- 13 квітня стало відомо, що у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів зіграють "Реал", "Ліверпуль", "Вільярреал" і "Манчестер Сіті".
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