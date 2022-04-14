Ліга чемпіонів: результати всіх матчів чвертьфіналу
У півфіналі Ліги чемпіонів зіграють "Реал", "Ліверпуль", "Вільярреал" і "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал
12 квітня
"Реал" (Іспанія) - "Челсі" (Англія) 2:3 (Перший матч - 3:1)
Голи: Родріго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдігер, 51, Вернер, 75
"Баварія" (Німеччина) - "Вільярреал" (Іспанія) 1:1 (Перший матч - 0:1)
Голи: Левандовські, 52 - Чуквуезе, 87
13 квітня
"Атлетико" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:0 (Перший матч - 0:1)
"Ліверпуль" (Англія) - "Бенфіка" (Португалія) 3:3 (Перший матч 3:1)
Голи: Конате, 21, Фірміно, 55, 65 - Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньєс, 82
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.72Продаж 32.67
- Актуальне
- Важливе