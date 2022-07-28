Про це пише Tribuna.ua.

Після голу Віталія Буяльського турецькі вболівальники скандували на стадіоні Стамбула: "Ла-ла-ла, Володимир Путін".

"Динамо" перемогло з рахунком 2:1 у додатковий час і вийшло у 3 раунд, у якому гратиме зі "Штурмом".

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb