Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Путіна
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческо не прийшов на пресконференцію після матчу з "Фенербахче" через вигуки турецьких фанів про Володимира Путіна під час гри
Про це пише Tribuna.ua.
Після голу Віталія Буяльського турецькі вболівальники скандували на стадіоні Стамбула: "Ла-ла-ла, Володимир Путін".
"Динамо" перемогло з рахунком 2:1 у додатковий час і вийшло у 3 раунд, у якому гратиме зі "Штурмом".
- 27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".
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