Про це повідомляє канал Чистий Підкаст в YouTube.

За словами агента футболіста Олександра Яковенка, на Владислава Супрягу чекає операція на суглобі після якої він відновлюватиметься два-три місяці.

Таким чином, форвард пропустить матчі "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти "Штурма". Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.

У новому сезоні 22-річний Супряга не зіграв за "Динамо" жодного матчу. Другу половину минулого сезону українець провів у оренді в італійській "Сампдорії", за яку відіграв лише одну зустріч.

27 липня у 2-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" перемогло турецьке "Фенербахче".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Володимира Путіна.

30 липня словенський півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич перейшов до грецького "Панатінаїкоса".

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