"Динамо" перед грою ЛЧ проти "Штурма" втратило форварда
Нападник "Динамо" Владислав Супряга пропустить щонайменше два місяці через травму та не допоможе киянам у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурму"
Про це повідомляє канал Чистий Підкаст в YouTube.
За словами агента футболіста Олександра Яковенка, на Владислава Супрягу чекає операція на суглобі після якої він відновлюватиметься два-три місяці.
Таким чином, форвард пропустить матчі "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів проти "Штурма". Перша зустріч відбудеться 3 серпня у Лодзі, повторна гра пройде у Граці 9 серпня.
У новому сезоні 22-річний Супряга не зіграв за "Динамо" жодного матчу. Другу половину минулого сезону українець провів у оренді в італійській "Сампдорії", за яку відіграв лише одну зустріч.
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