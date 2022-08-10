Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

За словами Луческу, кияни зіграли в третьому раунді кваліфікації ЛЧ складний матч проти дуже хорошої команди, яку перемогли у додатковий час 2:1 та вийшли до плей-офф.

"Якщо перед поєдинком із "Фенербахче" я був спокійний і впевнений, то цього разу все було інакше. Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготованою фізично, з молодими, сповненими ентузіазму гравцями. Ми мали не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, в останні 30 хвилин гравці "Штурму" вже не могли продовжувати грати в свою гру", - розповів Луческу.

Він відзначив, що спрацювали й заміни, а один із гравців, який вийшов на поле з лави запасних - Костянтин Вівчаренко - забив важливий гол та в додатковий час зрівняв рахунок.

"Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці та як наслідок - зумів забити. Я передбачав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакувального плану. Заміна Гармаша була пов'язана з тим, що він почав нервувати та протестувати, що неприйнятно для професійного гравця з його досвідом. Він міг створити великі проблеми для нашої команди", - пояснив Луческу.

"Динамо" у вирішальному раунді плей-офф відбору ЛЧ зустрінеться з португальською "Бенфікою". матчі відбудуться 17 та 23 серпня.

9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.

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