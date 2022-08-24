Ліга Європи

"Динамо" зіграє у груповому етапі Ліги Європи: дата жеребкування
Київське "Динамо" у сезоні 2022/23 зіграє у груповому етапі Ліги Європи
Про це повідомляє "Трибуна".
Жеребкування групового етапу Ліги Європи-2022/23 пройде у п'ятницю, 26 серпня. Київське "Динамо" має шанс потрапити у перший кошик та уникнути найскладніших суперників при жеребі.
Для цього необхідно, щоб у груповий етап Ліги чемпіонів потрапив хоча б "Рейнджерс" або "Динамо" Загреб, які сьогодні, 24 серпня, проведуть свої матчі-відповіді плей-офф кваліфікації.
Шотландцям потрібно здолати ПСВ, проти якого у першій зустрічі вони зіграли 2:2. На хорватів чекає дуель з "Буде-Глімт", перший матч "Динамо Загреб" програв 0:1.
"Динамо" Загреб та "Рейнджерс" мають вищий рейтинг ніж українців. Якщо обидві ці команди програють матчі плей-офф ЛЧ, то київське "Динамо" опиниться у другому кошику на жеребкуванні ЛЄ.
- 23 серпня у матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці".
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