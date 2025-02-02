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На НПЗ у Каліфорнії сталася пожежа: постраждали шестеро людей

Катерина Ганжа
2 лютого, 2025 неділя
13:40
Світ

На нафтопереробному заводі у місті Мартінес, що в окрузі Контра-Коста штату Каліфорнія сталася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали шестеро людей

Зміст

Про це повідомляє CBS News.

Нафтопереробна компанія Martinez повідомила про пожежу о 13:47 за місцевим часом у суботу, 1 лютого. Вже близько 17:15 з’явилася інформація, що пожежу на території заводу локалізували.

Пожежна охорона округу Контра-Коста завила, що шестеро працівників нафтопереробного заводу отримали поранення, а четверо з них потребують госпіталізації.

Місцевим жителям рекомендували закривати вікна й двері, вимикати кондиціонери та вентилятори, закривати камінні заслінки і вентиляційні отвори.

  • Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше 24 людей, 12 300 будівель пошкоджені або зруйновані. 
Теги:
Новини
Суспільство
нафта
Каліфорнія
США
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