На НПЗ у Каліфорнії сталася пожежа: постраждали шестеро людей
На нафтопереробному заводі у місті Мартінес, що в окрузі Контра-Коста штату Каліфорнія сталася пожежа. Унаслідок інциденту постраждали шестеро людей
Про це повідомляє CBS News.
Нафтопереробна компанія Martinez повідомила про пожежу о 13:47 за місцевим часом у суботу, 1 лютого. Вже близько 17:15 з’явилася інформація, що пожежу на території заводу локалізували.
Пожежна охорона округу Контра-Коста завила, що шестеро працівників нафтопереробного заводу отримали поранення, а четверо з них потребують госпіталізації.
Місцевим жителям рекомендували закривати вікна й двері, вимикати кондиціонери та вентилятори, закривати камінні заслінки і вентиляційні отвори.
- Пожежі в Каліфорнії забрали життя щонайменше 24 людей, 12 300 будівель пошкоджені або зруйновані.
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