Путіну ніколи не вдасться змусити Трампа поступитися найважливішими інтересами України, - Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ніхто не зможе змусити Трампа діяти всупереч його переконанням. Він не прагне конфронтації з Путіним, проте, схоже, вважає його вразливим через критичний стан російської економіки. Так, номінально російська економіка продовжує зростати, але фактично вона руйнується. Як ми всі знаємо, зараз вона майже повністю переорієнтована на військове виробництво. Це може працювати певний час, але в довгостроковій перспективі готує країну до неминучого економічного колапсу. Коли це станеться, Росія більше не зможе забезпечувати навіть базові потреби свого населення, що вже неодноразово траплялося в її історії", - вважає Брайза.



Дипломат наголосив, що адміністрація Дональда Трампа буде намагатись якомога швидше вирішити російсько-українську війну, щоб сконцентруватись на інших стратегічних цілях. Втім, за словами Брайзи, під час мирного врегулювання війни Трамп не дозволить надмірно Путіну на нього впливати



"Думаю, ми всі розуміємо, що російська історія чітко демонструє - невдала війна майже завжди призводить до політичних потрясінь. Путін це усвідомлює, і команда Трампа теж. Вони тиснуть на нього, погрожуючи економічним колапсом, який може спричинити внутрішню нестабільність і зрештою похитнути його владу. Тут розгортається психологічне протистояння, і я не думаю, що Путіну коли-небудь вдасться змусити Трампа поступитися. Трамп вважає себе значно сильнішим за Путіна. Він сприймає його як слабшу сторону у цій взаємодії й готовий тиснути на нього. Під час першої каденції Трампа я побоювався, що він може укласти угоду за спиною України, оскільки переоцінював вплив і можливості Путіна. Зараз, на мою думку, Трамп усвідомлює, що Путін не настільки сильний, як він колись вважав, і що ключові інтереси США знаходяться в інших сферах. Він прагне завершити російську війну в Україні, щоб зосередитися на інших стратегічних пріоритетах. Водночас він не дозволить Путіну надмірно на себе впливати", - додав він.