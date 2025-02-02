Путіну ніколи не вдасться змусити Трампа поступитися найважливішими інтересами України, - Брайза
Ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що Путіну коли-небудь вдасться змусити Дональда Трампа поступитися важливими інтересами України під час переговорів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ніхто не зможе змусити Трампа діяти всупереч його переконанням. Він не прагне конфронтації з Путіним, проте, схоже, вважає його вразливим через критичний стан російської економіки. Так, номінально російська економіка продовжує зростати, але фактично вона руйнується. Як ми всі знаємо, зараз вона майже повністю переорієнтована на військове виробництво. Це може працювати певний час, але в довгостроковій перспективі готує країну до неминучого економічного колапсу. Коли це станеться, Росія більше не зможе забезпечувати навіть базові потреби свого населення, що вже неодноразово траплялося в її історії", - вважає Брайза.
Дипломат наголосив, що адміністрація Дональда Трампа буде намагатись якомога швидше вирішити російсько-українську війну, щоб сконцентруватись на інших стратегічних цілях. Втім, за словами Брайзи, під час мирного врегулювання війни Трамп не дозволить надмірно Путіну на нього впливати
"Думаю, ми всі розуміємо, що російська історія чітко демонструє - невдала війна майже завжди призводить до політичних потрясінь. Путін це усвідомлює, і команда Трампа теж. Вони тиснуть на нього, погрожуючи економічним колапсом, який може спричинити внутрішню нестабільність і зрештою похитнути його владу. Тут розгортається психологічне протистояння, і я не думаю, що Путіну коли-небудь вдасться змусити Трампа поступитися. Трамп вважає себе значно сильнішим за Путіна. Він сприймає його як слабшу сторону у цій взаємодії й готовий тиснути на нього. Під час першої каденції Трампа я побоювався, що він може укласти угоду за спиною України, оскільки переоцінював вплив і можливості Путіна. Зараз, на мою думку, Трамп усвідомлює, що Путін не настільки сильний, як він колись вважав, і що ключові інтереси США знаходяться в інших сферах. Він прагне завершити російську війну в Україні, щоб зосередитися на інших стратегічних пріоритетах. Водночас він не дозволить Путіну надмірно на себе впливати", - додав він.
- 7 січня Трамп заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.
- За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.
- Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а згодом Путін оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією президента США щодо війни в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе