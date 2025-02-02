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Головна Війна з Росією РФ формує штурмові групи з поранених солдатів, - британська розвідка

РФ формує штурмові групи з поранених солдатів, - британська розвідка

Марія Науменко
2 лютого, 2025 неділя
11:52
Війна з Росією

Британська розвідка проаналізувала тривожну тенденцію у російській армії, пов'язану з поверненням поранених військовослужбовців до бойових дій в Україні

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Про це йдеться у зведенні британського міністерства оборони.

"Дуже ймовірно, що поранені російські військовослужбовці повертаються до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях. Інформація з відкритих джерел свідчить, що 20-та загальновійськова армія Росії сформувала штурмові групи з поранених, які ходять, і направила їх у бій", - зазначили у відомстві.

У розвідці підкреслили, що російське командування може координувати ці дії, аби зберегти особовий склад, який в іншому випадку міг би втратитися в перевантаженій медичній системі. 

За даними українського Генштабу, з лютого 2022 року Росія зазнала близько 830 тис. втрат, з яких, ймовірно, понад 400 тис. постраждалих потребували лікування в лікарнях далеко від фронту.

Згідно з повідомленням, поранені солдати, ймовірно, повертаються до своїх підрозділів після передчасної виписки з медичних закладів під тиском командирів. 

"Це зменшує навантаження на перевантажену військово-медичну систему та збільшує можливості підрозділів відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань. Відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини", - пояснили у розвідці.

  • За добу на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1320 військових РФ. Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія окупантів втратила вже понад 840 тисяч своїх солдатів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
Велика Британiя
втрати окупантів
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