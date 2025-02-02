РФ формує штурмові групи з поранених солдатів, - британська розвідка

Про це йдеться у зведенні британського міністерства оборони.

"Дуже ймовірно, що поранені російські військовослужбовці повертаються до виконання бойових завдань в Україні з незагоєними ранами, часто на милицях. Інформація з відкритих джерел свідчить, що 20-та загальновійськова армія Росії сформувала штурмові групи з поранених, які ходять, і направила їх у бій", - зазначили у відомстві.

У розвідці підкреслили, що російське командування може координувати ці дії, аби зберегти особовий склад, який в іншому випадку міг би втратитися в перевантаженій медичній системі.

За даними українського Генштабу, з лютого 2022 року Росія зазнала близько 830 тис. втрат, з яких, ймовірно, понад 400 тис. постраждалих потребували лікування в лікарнях далеко від фронту.

Згідно з повідомленням, поранені солдати, ймовірно, повертаються до своїх підрозділів після передчасної виписки з медичних закладів під тиском командирів.

"Це зменшує навантаження на перевантажену військово-медичну систему та збільшує можливості підрозділів відстежувати та використовувати поранених військовослужбовців для виконання оперативних завдань. Відсутність належної медичної допомоги у віддалених від лінії фронту закладах зумовлює необхідність перенесення адміністративного та медичного тягаря назад у військові частини", - пояснили у розвідці.