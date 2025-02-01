Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах 30 січня зросла до 10 людей
У лікарні померла поранена жінка унаслідок атаки росіян по багатоповерхівці в Сумах 30 січня. Кількість загиблих від удару зросла до 10 людей
Про це повідомляє Сумська облпрокуратура.
"У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня 2025 року. Тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям", - розповіли правоохоронці.
За даними прокуратури, від ворожої атаки на Суми 30 січня усього загинуло 10 людей.
- Увечері 29 січня російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України. У Сумах унаслідок влучання "шахеда" в багатоповерхівку загинули люди.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.6 Купівля 41.6Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе