Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах 30 січня зросла до 10 людей

Про це повідомляє Сумська облпрокуратура.

"У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня 2025 року. Тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям", - розповіли правоохоронці.

За даними прокуратури, від ворожої атаки на Суми 30 січня усього загинуло 10 людей.