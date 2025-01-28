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Росіянам вдалося мобілізувати на ТОТ понад 10 тис. українців, – Коваленко

Юлія Лаврук
28 січня, 2025 вiвторок
13:45
Війна з Росією мобілізація в РФ

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що російській армії вдалося мобілізувати понад 10 тис. українців на тимчасово окупованих територіях

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Про це він розповів під час презентації аналітичного звіту "Мілітаризація українських дітей на тимчасово окупованих територіях України", передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Коваленка, на ТОТ росіяни намагаються просувати свою ідеологію, зокрема, серед дітей, аби в майбутньому – коли Україна поверне свої території – ці діти й надалі просували інтереси РФ.

"Їхня мета – щоб ось ці діти в майбутньому просували саме російський інтерес на цих територіях й інфільтрувалися в політичне, культурне та економічне життя України в будь-якому випадку. Фактично вони вирощують потенційну агентуру, не тільки солдатів", – сказав керівник ЦПД.

Він також зазначив, що з дітьми на ТОТ працюють не лише волонтери, а спецслужбісти, які готують дітей і підлітків до пропагандистської діяльності, влаштовують їх на місцеве телебачення, або готують для участі у бойових діях.

"Фактично зараз, за останніми розрахунками, на тимчасово окупованих територіях без жодних скандалів вдалося мобілізувати понад 10 тисяч українців у російську армію на війну проти України", – розповів Коваленко.

Керівник ЦПД також зазначив, що завдання української сторони – виявляти відповідальних за примусове викрадення дітей та їхнє перевиховання. 

По-перше, це потрібно, аби передавати відповідну інформацію міжнародним партнерам для вживання певних заходів, зокрема, санкцій.

"Санкції – це довгий процес. Збирається значна база доказів. Це довго, але це момент впливу, щоб ці люди потрапляли під міжнародні суди, втрачали майно й отримували заборони на в’їзд", – пояснив Коваленко.

Друга причина – історична. За словами Коваленко, виявляти російських злочинців потрібно, аби вони "ніколи не змогли стерти зі своєї репутації сліди своїх злочинів". 

  • Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами за неявку в так звані військкомати.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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