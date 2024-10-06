Трамп пообіцяв, що США "досягнуть Марса", якщо він стане президентом
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп повернувся на місце замаху на нього в Батлері в штаті Пенсільванія. Під час виступу він заявив, що США "досягнуть Марса", якщо він очолить країну
Про це повідомляє Sky news.
"Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення: Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори", - наголосив Трамп.
Згадуючи замах, він сказав, що нападник "мав на меті змусити його замовкнути".
Обговорюючи свою кампанію в Білому домі, він пообіцяв удвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків і заявив, що його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс є ультралівою.
Він також пообіцяв, що США "досягнуть Марса" до закінчення його другого терміну, якщо він буде переобраний, і пообіцяв "ніяких чоловіків у жіночому спорті".
- У суботу, 5 жовтня, американський мільярдер Ілон Маск з'явився на сцені з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.
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