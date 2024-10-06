Трамп пообіцяв, що США "досягнуть Марса", якщо він стане президентом

Про це повідомляє Sky news.

"Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення: Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори", - наголосив Трамп.

Згадуючи замах, він сказав, що нападник "мав на меті змусити його замовкнути".

Обговорюючи свою кампанію в Білому домі, він пообіцяв удвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків і заявив, що його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс є ультралівою.

Він також пообіцяв, що США "досягнуть Марса" до закінчення його другого терміну, якщо він буде переобраний, і пообіцяв "ніяких чоловіків у жіночому спорті".