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Трамп пообіцяв, що США "досягнуть Марса", якщо він стане президентом

Ксенія Золотова
6 жовтня, 2024 неділя
13:01
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп повернувся на місце замаху на нього в Батлері в штаті Пенсільванія. Під час виступу він заявив, що США "досягнуть Марса", якщо він очолить країну

Зміст

Про це повідомляє Sky news.

"Я повертаюся до Батлера, щоб передати просте повідомлення: Ми збираємося зробити Америку знову великою, ми збираємося виграти вибори", - наголосив Трамп.

Згадуючи замах, він сказав, що нападник "мав на меті змусити його замовкнути".

Обговорюючи свою кампанію в Білому домі, він пообіцяв удвічі знизити ціни на енергоносії, пообіцяв значне зниження податків і заявив, що його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс є ультралівою.

Він також пообіцяв, що США "досягнуть Марса" до закінчення його другого терміну, якщо він буде переобраний, і пообіцяв "ніяких чоловіків у жіночому спорті".

  • У суботу, 5 жовтня, американський мільярдер Ілон Маск з'явився на сцені з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.
Теги:
вибори
космос
політика
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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