Швеція погодила надання Україні нового пакета військової допомоги на 314 млн євро
Парламент Швеції проголосував за подальшу передачу Україні військової допомоги. У новому пакеті – боєприпаси та засоби для розмінування
Про це йдеться на сайті парламенту Швеції.
Швеція передає Україні запчастини до раніше поставлених систем, боєприпаси, засоби для розмінування та транспортні засоби.
Парламент також вирішив надати уряду можливість продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM). Штати запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM для передачі їх Україні та зміцнення можливостей її ППО.
Це 13-й пакет допомоги, який Швеція передає Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.
- На початку серпня шведська компанія Satcube почала постачання в Україну власних терміналів супутникового інтернету, які можуть використовуватись на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі.
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