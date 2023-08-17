Про це йдеться на сайті парламенту Швеції.

Швеція передає Україні запчастини до раніше поставлених систем, боєприпаси, засоби для розмінування та транспортні засоби.

Парламент також вирішив надати уряду можливість продати США обмежену кількість ракет класу "повітря-повітря" типу Rb 99 (AMRAAM). Штати запустили програму викупу старих версій ракет AMRAAM для передачі їх Україні та зміцнення можливостей її ППО.

Це 13-й пакет допомоги, який Швеція передає Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.