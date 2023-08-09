Конкурент Starlink: Шведська Satcube почала постачати в Україну термінали супутникового інтернету
Шведська компанія Satcube почала постачання в Україну власних терміналів супутникового інтернету, які можуть використовуватись на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі
Про це розповів засновник і генеральний директор Satcube Якоб Каллмер, пише газета Dagens Nyheter.
Як повідомляється, українська сторона звернула увагу на Satcube після того, як кілька гуманітарних організацій та журналістів використовували обладнання шведської компанії для роботи в Україні.
Satcube використовує супутникову мережу американської компанії Intelsat, яка й розмістила замовлення на постачання терміналів на суму близько 70 мільйонів шведських крон (5,97 мільйона євро). Вартість терміналів оплатить Німеччина, яка їх і передасть.
Для Satcube це найбільше замовлення від початку виробництва терміналів у 2017 році.
На першому етапі Satcube планує передати українській стороні близько 100 портативних інтернет-терміналів. За словами Каллмера, перші термінали в Україну були відправлені на початку літа.
У Satcube кажуть, що не знають, чи буде використовуватись її обладнання військовими, але не заперечують. "Це може бути що завгодно – від підключення до польових госпіталів до підтримки зв'язку в польових умовах", – каже Якоб Каллмер.
Портативний інтернет-термінал Satcube важить близько 8 кілограмів і може надавати широкосмуговий доступ через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду. Затримка сигналу, однак, становить до однієї секунди, оскільки супутники перебувають на орбіті на висоті понад 35 000 кілометрів.
З початку повномасштабного російського вторгнення компанія Spacex Ілона Маска надала Україні понад 40 тисяч терміналів, підключених до супутникової мережі Starlink. Вони швидші за Satcube, хоч сигнал останніх заблокувати важче.
- Раніше компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
- Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд провів низку розмов з Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
- 1 червня стало відомо, що Пентагон купить для українських військових термінали Starlink – з міркувань безпеки, точну кількість контрактів та терміналів не озвучували.
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