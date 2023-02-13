Маск заявив, що не допустить "ескалації конфлікту" у відповідь на заклик відновити ЗСУ повний доступ до Starlink
Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни"
Про це він написав у twitter.
11 лютого Скотт Келлі звернувся до Маска з проханням повернути українським військовим повний доступ до Starlink, оскільки це "питання виживання".
"Україна вкрай потребує вашої постійної підтримки. Будь ласка, відновіть повну функціональність своїх супутників Starlink. Захист від геноцидного вторгнення не є наступальною здатністю. Це виживання. Будуть втрачені невинні життя. Ви можете допомогти", - йдеться у повідомленні.
13 лютого Маск прокоментував прохання та заявив, що не зважаючи на те, що Starlink - це "комунікаційний хребет" України та передової зокрема, де немає іншого інтернету, він "не допустить ескалації конфлікту".
"Ви достатньо розумні, щоб не ковтати вкиди від ЗМІ та іншу пропаганду. Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості Інтернету знищені. Але ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни", - відповів Ілон Маск.
- Компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе