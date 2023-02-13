Про це він написав у twitter.

11 лютого Скотт Келлі звернувся до Маска з проханням повернути українським військовим повний доступ до Starlink, оскільки це "питання виживання".

"Україна вкрай потребує вашої постійної підтримки. Будь ласка, відновіть повну функціональність своїх супутників Starlink. Захист від геноцидного вторгнення не є наступальною здатністю. Це виживання. Будуть втрачені невинні життя. Ви можете допомогти", - йдеться у повідомленні.

13 лютого Маск прокоментував прохання та заявив, що не зважаючи на те, що Starlink - це "комунікаційний хребет" України та передової зокрема, де немає іншого інтернету, він "не допустить ескалації конфлікту".

"Ви достатньо розумні, щоб не ковтати вкиди від ЗМІ та іншу пропаганду. Starlink є комунікаційним хребтом України, особливо на передовій, де майже всі інші можливості Інтернету знищені. Але ми не допустимо ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни", - відповів Ілон Маск.