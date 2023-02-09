SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Гвінн Шотвелл, президентки і головної операційної директорки SpaceX.

Вона ствердила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".

"Однак українці використали його ненавмисно і не в межах жодної угоди", - сказала Гвінн Шотвелл.

Пізніше президентка SpaceX уточнила в розмові з журналістами, що мовилося саме про використання ЗСУ інтернету Starlink для управління дронами.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їх здатність робити це", - сказала вона, маючи на увазі використання Starlink із безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити, і які ми вже зробили".

Гвінн Шотвелл зазначила, що використання інтернету Starlink для управління БПЛА виходить за межі угоди з українським урядом, адже від початку контракт призначався для гуманітарних цілей: надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально, - сказала вона. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях".