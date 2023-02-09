SpaceX обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами
Компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами
Про це пише Reuters із посиланням на заяву Гвінн Шотвелл, президентки і головної операційної директорки SpaceX.
Вона ствердила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
"Однак українці використали його ненавмисно і не в межах жодної угоди", - сказала Гвінн Шотвелл.
Пізніше президентка SpaceX уточнила в розмові з журналістами, що мовилося саме про використання ЗСУ інтернету Starlink для управління дронами.
"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їх здатність робити це", - сказала вона, маючи на увазі використання Starlink із безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити, і які ми вже зробили".
Гвінн Шотвелл зазначила, що використання інтернету Starlink для управління БПЛА виходить за межі угоди з українським урядом, адже від початку контракт призначався для гуманітарних цілей: надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.
"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально, - сказала вона. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях".
- Нагадаємо, раніше Україна домовилась з американською компанією Space Exploration Technologies Corp. про постачання понад 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink.
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