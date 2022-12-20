"Маск швидко реагує на проблеми": Федоров заявив, що Україна отримає ще понад 10 тис. терміналів Starlink
Україна домовилась з американською компанією Space Exploration Technologies Corp. про постачання понад 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink
Про це віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, партія надійде найближчими місяцями. Федоров уточнив, що контракт поки не укладено, але уряди кількох країн Євросоюзу готові допомогти з купівлею терміналів. Він наголосив, що наразі усі фінансові питання вирішені.
Федоров запевнив, що SpaceX та Ілон Маск, який її очолює, "швидко реагують на проблеми та допомагають Україні". За словами міністра, він спілкувався з американським мільярдером та отримав запевнення, що він й надалі підтримуватиме Україну.
"Маск запевнив нас, що й надалі підтримуватиме Україну. Коли у нас було потужне відключення, я написав йому того ж дня, і він моментально відреагував та вже зробив кілька кроків", - розповів Федоров.
Він додав, що з початку повномасштабного російського вторгнення, Україна отримала близько 22 тис. терміналів Starlink.
- 29 листопада повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації планує закупити для України ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.
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