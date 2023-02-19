Уряд США мав розмови з Ілоном Маском щодо використання інтернету Starlink в Україні

Про це поінформували в Reuters.

У відповідь на запитання, чи були прохання до Ілона Маска щодо скасування обмежень у використанні Starlink українськими військовими Ентоні Блінкен ствердив: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".