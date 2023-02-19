Уряд США мав розмови з Ілоном Маском щодо використання інтернету Starlink в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд провів низку розмов із власником SpaceX Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні
Про це поінформували в Reuters.
У відповідь на запитання, чи були прохання до Ілона Маска щодо скасування обмежень у використанні Starlink українськими військовими Ентоні Блінкен ствердив: "Я не можу відповісти на це запитання. Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели, окрім того, що ми мали розмови".
- Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
- Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".
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