Пентагон купить у SpaceX термінали Starlink для України

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок життєво важливий у загальній комунікаційній мережі України, і міністерство оборони уклало контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться у заяві Пентагона.

З міркувань безпеки, міноборони США не надає додаткових відомостей про кількість укладених контрактів та імена партнерів.

Видання зазначає, що ще у грудні міністерство оборони США повідомило, що він надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв’язку, але не підтвердило, що саме компанія SpaceX отримає контракт.

Bloomberg коментує, що ця заява стала останнім словом у часто суперечливих відносинах Пентагону з Маском, оскільки у жовтні минулого року власник SpaceX повідомив Пентагону, що не буде продовжувати оплачувати рахунки за портативні термінали.