Пентагон купить у SpaceX термінали Starlink для України
Пентагон оголосив, що купить для українських військових термінали Starlink - з міркувань безпеки, точну кількість контрактів та терміналів міноборони США наразі не називає
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України.
"Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, які їй потрібні. Супутниковий зв’язок життєво важливий у загальній комунікаційній мережі України, і міністерство оборони уклало контракт із Starlink на послуги такого типу", - йдеться у заяві Пентагона.
З міркувань безпеки, міноборони США не надає додаткових відомостей про кількість укладених контрактів та імена партнерів.
Видання зазначає, що ще у грудні міністерство оборони США повідомило, що він надаватиме Україні термінали та послуги супутникового зв’язку, але не підтвердило, що саме компанія SpaceX отримає контракт.
Bloomberg коментує, що ця заява стала останнім словом у часто суперечливих відносинах Пентагону з Маском, оскільки у жовтні минулого року власник SpaceX повідомив Пентагону, що не буде продовжувати оплачувати рахунки за портативні термінали.
- Раніше компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
- Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд провів низку розмов з Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
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