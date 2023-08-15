Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн

Про це повідомив 15 серпня міністр оборони Пол Йонсон, передає Reuters.

Вартість пакета становитиме 3,4 млрд крон (313,5 млн доларів).

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоби ми могли довгостроково підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну", — сказав міністр.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку війни.