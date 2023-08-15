Швеція готує пакет військової допомоги Україні на $314 млн
Швеція готує новий пакет військової допомоги Україні, що складається в основному з боєприпасів і запасних частин до раніше поставлених систем озброєння
Про це повідомив 15 серпня міністр оборони Пол Йонсон, передає Reuters.
Вартість пакета становитиме 3,4 млрд крон (313,5 млн доларів).
"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути довготривала війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоби ми могли довгостроково підтримувати ті платформи, які ми надсилаємо в Україну", — сказав міністр.
Новий пакет військової допомоги стане 13-м пакетом допомоги, який Швеція надасть Україні з початку війни.
- На початку серпня шведська компанія Satcube почала постачання в Україну власних терміналів супутникового інтернету, які можуть використовуватись на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі.
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