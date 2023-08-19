Зеленський прибув з робочим візитом до Швеції
У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибув з робочим візитом у Швецію
Про це Зеленський повідомив у telegram.
Лідер держави зауважив, що планує зустрітися з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, Королем Карлом XVI, Королевою Сільвією, спікером Андреасом Норленом та головами парламентських партій.
"Широкі українсько-шведські переговори. Особисто подякую Швеції за підтримку нашої боротьби за свободу й незалежність", - додав Зеленський.
Він також зауважив, що першочергове завдання України - це посилення українських воїнів на землі та в небі, розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в ОПК, європейська інтеграція України та спільна безпека у євроатлантичному просторі.
"Наша повна підтримка Швеції на шляху до НАТО. Впевнені, що разом гарантуємо надійний мир в усьому балто-чорноморсько-азовському регіоні", - наголосив президент.
- Збройні Сили України отримають від Швеції системи ППО IRIS-T і Hawk.
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